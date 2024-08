Zehntausende Spielefans sind seit Mittwoch wieder zur diesjährigen Computerspielemesse Gamescom nach Köln gepilgert. Den inoffiziellen Startschuss gab es am Dienstagabend mit einer Eröffnungsshow, bei der neue Spiele in kurzen Werbefilmen auf einer Bühne vor mehr als 4000 Menschen vorgestellt wurden - darunter ein neuer Teil der "Borderlands"-Spielreihe und Details zum nächsten Teil von "Call of Duty".

Offiziell eröffnet wurde die Gamescom dann am Mittwochabend, zu der auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker erschienen. Am Donnerstagmorgen machten sie einen gemeinsamen Rundgang über die Messe.

Mehr als 1400 Austeller aus 64 Ländern präsentieren sich in der Kölner Messehalle, das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Auf einer Ausstellungsfläche von 230.000 Quadratmetern können die Besucher die Spiele ausprobieren.

Gamescom 2024: Wann findet die Messe statt?

Die Messe startet in diesem Jahr zum 16. Mal. Die Gamescom findet seit dem 21. August und noch bis zum 25. August 2024 statt. Los ging es am Mittwoch, 21. August, mit den Fachbesuchenden- und Medientag, einen Tag später wurde sie dann auch für das breite Publikum geöffnet. Diese können die Gamescom am Donnerstag und Freitag zwischen 10 und 20 Uhr besuchen, am Samstag und Sonntag ist sie zwischen 9 und 20 Uhr geöffnet.

Gamescom 2024: Wo findet die Messe statt?

Seit 2009 wird die Gamescom in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Köln auf dem Gelände der „Koelnmesse“ veranstaltet. Das Messegelände verfügt über elf Hallen und zählt zu den größten in Deutschland. Vor 2009 wurde der Vorgänger der Gamescom unter dem Namen „Games Convention“ in Leipzig veranstaltet.

Gamescom 2024: Welche Aussteller sind beteiligt?

Mehr als 1400 Aussteller sind in diesem Jahr beteiligt, darunter:

Aerosoft – Details

amazon Games

Bandai Namco Entertainment

Blizzard Entertainment (Art und Umfang des Auftritts noch offen)

Capcom (Monster Hunter Wilds)

Funcom (Dune Awakening)

Giants Software (Landwirtschafts-Simulator)

DX Racer (Gaming-Stühle)

Pearl Abyss (Red Desert, Crimson Desert)

S-Game (Phantom Blade Zero)

Ubisoft

1047 Games

2Awesome Studio

Abgesagt hatten allerdings die japanischen Konzerne Sony und Nintendo – die Gründe dafür sind unklar.

Gamescom 2024: Wie kommt man an Tickets?

Tickets für die Gamescom kann man online auf der Veranstalter-Website kaufen.

Gamescom 2024: Was kosten die Tickets?

Bisher (Stand 22. August) gibt es noch Tickets für die Messe zu kaufen. Im Vergleich zu letztem Jahr sind die Preise leicht angestiegen.

Die Preise in der Übersicht:

Donnerstag, 22.08.2024:

Tagesticket: 29,50 €

Tagesticket ermäßigt: 21,00 €

Abendkarte (ab 16 Uhr): 9,50 €

Familienkarte: 65,00 €

Freitag, 23.08.2024:

Tagesticket: 29,50 €

Tagesticket ermäßigt: 21,00 €

Familienkarte: 65,00 €

Samstag, 24.08.2024:

Tagesticket: 39,00 €

Tagesticket ermäßigt: 30,50 €

Familienkarte: 81,50 €

Sonntag, 25.08.2024:

Tagesticket: 29,50 €

Tagesticket ermäßigt: 21,00 €

Abendkarte (ab 16 Uhr): 9,50 €

Familienkarte: 65,00 €

Als ermäßigt gelten Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Senioren ab 65 Jahren, Schwerbehinderte und Freiwilligendienstleistende. Eine Tageskarte für Familien ist für maximal fünf Personen gültig – dazu zählen zwei Erwachsene und mindestens ein Kind im Alter von sieben bis zwölf Jahren.

Gamescom 2024: Ein Blick auf die Demokratie, KI und Videospiele

Parallel zur Computer- und Videospielmesse lädt der Gamescom Congress am Donnerstag zu Diskussionen und Vorträgen nach Köln ein. Schwerpunktthemen sind in diesem Jahr Künstliche Intelligenz sowie die Bedeutung von Videospielen für die Demokratie. Insgesamt werden über 130 Rednerinnen und Redner zu mehr als 60 Programmpunkten im Konferenzzentrum Confex auf dem Gelände der Koelnmesse erwartet.

Gamescom 2024: Computer- und Videospielgeschäft schwächelt

Computer- und Videospiele sind ein Milliardengeschäft: Im vergangenen Jahr gaben die Menschen in Deutschland knapp 10 Milliarden Euro für Spiele, Hardware und Online-Dienste aus. Allerdings schwächte im ersten Halbjahr dieses Jahres das Geschäft ab, das während der Corona-Pandemie einen starken Wachstumsschub bekommen hatte. Gestiegene Kosten und eine schwächere Nachfrage würden die Branche belasten, was Investoren verschreckt habe.

Die Gamescom ist ein internationaler Branchentreff, deutsche Spieleentwickler spielen nur eine Nebenrolle - nur schätzungsweise fünf Prozent des Geldes, das in Deutschland für Games ausgegeben wird, entfällt auf Spiele, die in Deutschland entwickelt wurden. Der Branchenverband Game, der die Gamescom zusammen mit der Koelnmesse ausrichtet, fordert mehr staatliche Unterstützung, damit Deutschland im internationalen Vergleich aufholt.