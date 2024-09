Mitten im Gerber-Viertel hat das Ruby Hanna Hotel & Bar mit 148 stylischen Zimmern eröffnet. Das Besondere: Zum ersten Mal in Deutschland vereint Ruby ein Design Hotel mit seinen innovativen Co-Working Spaces.

SWMN 18.09.2024 - 17:08 Uhr

Sie heißen Emma, Molly oder Louise und bieten in Amsterdam, Dublin oder Frankfurt ihren Gästen mehr als ein stylisches Dach über dem Kopf. Die Ruby Hotels stehen in ganz Europa für ein Wohlfühlambiente im angesagten Vintage-Look, in das man nach einem aufregenden Tag in den Metropolen gerne wieder zurückkehrt. Ein Zuhause auf Zeit, in das sich nun auch Hanna einreiht. Das neueste Ruby Hotel in Stuttgart glänzt im wahrsten Sinne des Wortes. Poliertes Kupfer wohin man schaut, ein großer Apothekerschrank als Eyecatcher voll mit unzähligen kleinen Fläschchen und Sessel, in denen es sich bequem zurücklehnen und einen Drink genießen lässt: Im Ruby Hanna Hotel & Bar mitten im angesagten Stuttgarter Viertel Gerber trifft Style auf Cosyness. Denn auch im europaweit 17. Hotel der Münchner Gruppe rund um Gründer und CEO Michael Struck lautet die Philosophie Lean Luxury. Manifestiert durch die Lage im Herzen der Stuttgarter City, mit angesagtem Design und einer hochwertigen Ausstattung. Und das bezahlbar, indem konsequent auf Überflüssiges und Unwesentliches verzichtet wird.