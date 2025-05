Der Heuschnupfen ist zurück - und damit auch die Niesattacken. Unsere Autorin hat sich zehn Orte in Stuttgart überlegt, wo man ungestört und leidenschaftlich niesen kann.

Lili Oberdörfer 19.05.2025 - 11:00 Uhr

Niesen ist nie elegant, höchstens süß, meistens eklig, in Zeiten von Krankheitswellen sogar gefürchtet. Doch aktuell ist es oft der Heuschnupfen, der uns Schnäuzen lässt. Gefühlt sind dieses Jahr besonders viele besonders heftig betroffen. Wo lässt es sich in diesen Zeiten also entspannt niesen, in voller Pracht, ohne Angst und verurteilende Blicke?