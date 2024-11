In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr eigenes Kreuzworträtsel in Word erstellen können. Ganz ohne Vorlage.

Falls Sie keine Word-Vorlage für ein Kreuzworträtsel haben, müssen Sie sich mit einer Tabelle behelfen. Befolgen Sie einfach die nachfolgenden Schritte.

Schritt 1: Layout des Kreuzworträtsels festlegen

Bestimmen Sie zunächst das Layout Ihres Kreuzworträtsels und notieren Sie sich dessen Länge und Höhe. Skizzieren Sie das Rätsel am besten zunächst auf Papier. Überlegen Sie sich passende Wörter mit der richtigen Länge. Als Inspiration können Sie sich unser tägliches Kreuzworträtsel ansehen.

Schritt 2: Einfügen einer Tabelle in Word

Navigieren Sie zur Registerkarte „Einfügen“ und klicken Sie auf „Tabelle“. Wählen Sie „Tabelle einfügen“ aus dem Dropdown-Menü. Daraufhin öffnet sich ein Menü für Ihre Tabelle.

Schritt 3: Spalten und Zeilen definieren

Geben Sie die Anzahl der Spalten und Zeilen ein. Üblich sind zum Beispiel 10 x 10. Halten Sie sich hier an Ihre vorher angefertigte Skizze.

Schritt 4: Tabelle einfügen

Bestätigen Sie mit „OK“, um die Tabelle einzufügen. Ziehen Sie sie dann mit der Maus auf die gewünschte Größe, sodass die Felder quadratisch sind.

Schritt 5: Hinweise notieren

Klicken Sie unter Ihre Tabelle und schreiben Sie das Wort „Hinweise“ in die Mitte des Dokuments.

Schritt 6: Hinweise für Waagerechte definieren

Geben Sie „Waagerecht“ in die linke Zeile ein und schreiben Sie dann alle „waagerechten“ Hinweise für Ihr Rätsel. Setzen Sie jeden neuen Hinweis in eine eigene Zeile. Falls Sie die Zahlen für jeden Hinweis bereits kennen, schreiben Sie diese vor den Hinweis. Zum Beispiel könnte Ihr Hinweis für „Tomate“ so aussehen: „1. Rotes, rundliches Gemüse.“

Schritt 7: Hinweise für Senkrechte definieren

Tippen Sie „Senkrecht“ in die rechte Zeile und schreiben Sie dann alle Ihre Rätselhinweise. Fügen Sie jeder Spur eine Zahl hinzu, wenn Sie diese bereits kennen.

Das Kreuzworträtsel vervollständigen

Schritt 1: Schwarze Zellen definieren

Wählen Sie eine Zelle in Ihrer Tabelle aus, die schwarz gefärbt werden soll. Unter der Registerkarte „Tabellenentwurf“ klicken Sie auf „Schattierung“. Dort können Sie die Füllfarbe „Schwarz“ für die jeweilige Zelle definieren.

Schritt 2: Weitere schwarze Zellen füllen

Füllen Sie die verbleibenden Zellen, die schwarz sein sollen, indem Sie diese auswählen und dann auf das Farbeimer-Symbol über dem Button für „Schattierung“ klicken.

Schritt 3: Zusätzliche Zeilen oder Spalten hinzufügen

Fügen Sie zusätzliche Zeilen oder Spalten hinzu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle klicken und eine der Optionen im aufklappenden „Einfügen“-Menü auswählen.

Schritt 4: Nummerierung der weißen Kästchen

Fügen Sie den weißen Rätselkästchen Zahlen hinzu, die zu Ihren Hinweisen passen. Beginnen Sie immer oben links und arbeiten Sie sich durch eine ganze Zeile, bevor Sie zu einer Spalte weitergehen. Falls Sie die Zahlen vor dem Erstellen des Rätsels nicht kannten, fügen Sie diese Zahlen den entsprechenden Hinweisen hinzu. Unter „Start“ können Sie die Größe der Zahlen anpassen, sodass diese nicht das ganze Kästchen ausfüllen.

Schritt 5: Speichern und Überprüfen

Speichern Sie Ihr Rätsel und drucken Sie es aus. Füllen Sie es einmal probeweise mit einem Stift aus, um sicherzustellen, dass jeder Hinweis genügend Platz hat und jede Rätselantwort entsprechend passt.