Legendäre Villa in Sindelfingen: Wo Hollywood-Star Roland Emmerich aufgewachsen ist

Steinstufen führen von der Straße durch das kleine Tor den Hang hinauf. Noch sieht man das Haus nur durch die Bäume und Büsche, die den Weg säumen. Aus den Bäumen tropft der Regen der Morgenstunden auf Steinplatten und Rasen. Die Stufen führen um eine Ecke, erst dann gibt sich der Blick frei. Dort thront sie, die Villa Emmerich. Hier ist einer der berühmtesten Söhne der Stadt aufgewachsen: Roland Emmerich, Hollywood-Regisseur, bekannt für Blockbuster wie Independence Day. Im Jahr 2023 kam die Villa auf den Markt. Zu diesem Anlass führte Emmerichs Bruder Andreas Interressenten und die Presse durch das Zuhause seiner Kindheit - und erinnerte sich an alte Zeiten.