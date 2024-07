Liebeserklärung an Westallee, Hocketse und Co.

Wir lieben Straßenfeste! Und davon hat Stuttgart im Sommer einige zu bieten. Egal ob Westallee, Bohnenviertelfest oder Hocketse: Unsere Autorin sagt, dort lebt die Stadt so richtig auf. Eine Liebeserklärung.

Die Straßen füllen sich mit Leben, Gelächter liegt in der Luft, dumpf bahnen sich Bass und Melodien ihren Weg durch die Menschenmassen zwischen Food-Ständen, Bier-Wagen und Bars, an denen es spritzige Getränke gibt. Für viele Stuttgarter:innen inklusive mir, sind die zahlreichen Straßenfeste der Stadt richtige Highlights und feste Termine im Kalender. Gefühlt macht sich die Stadt an diesen Tagen endlich mal locker – meistens nur bis Mitternacht und ja, auch hier gibt’s immer mal wieder die eine oder andere Lärmbeschwerde oder Meckerei in Warteschlangen. Doch das Bruddeln gehört in Stuttgart halt dazu.