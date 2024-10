Corona ist wieder vermehrt in den Schlagzeilen, und viele Eltern und Schüler fragen sich erneut: Darf man trotz einer Corona-Infektion zur Schule gehen? Wir liefern Ihnen die Antworten auf die drängendsten Fragen.

Alle Corona-Regeln sind ausgelaufen – was nun?

Sämtliche speziellen Corona-Regelungen in Deutschland sind seit dem 7. April 2023 nicht mehr in Kraft. Das bedeutet, dass es keine spezifischen Vorschriften für den Schulbesuch bei einer Corona-Infektion mehr gibt. Schüler, die erkranken, müssen nach den allgemeinen Schulregeln der jeweiligen Bundesländer handeln. In Baden-Württemberg etwa gelten hierfür die §§ 2 ff. der Schulbesuchsverordnung (SchulBesV BW), die das Fernbleiben bei Krankheit regelt.

Was tun bei einer Corona-Infektion?

Eine Corona-Infektion wird nun wie jede andere ansteckende Krankheit, etwa eine Grippe, behandelt. Wer Symptome zeigt und sich krank fühlt, sollte zu Hause bleiben, um die eigene und die Gesundheit anderer nicht zu gefährden. Auch wenn keine Quarantäne-Regeln mehr bestehen, ist es nach wie vor ratsam, sich im Krankheitsfall auszukurieren. Behörden wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfehlen, bei stärkeren Symptomen, wie Fieber oder starkem Husten, in jedem Fall auf den Schulbesuch zu verzichten.

Wie verhalte ich mich als Elternteil?

Die Verantwortung liegt jetzt voll und ganz bei den Eltern. Es ist ihre Aufgabe, die Lage einzuschätzen und zu entscheiden, ob ihr Kind trotz einer Corona-Infektion zur Schule gehen sollte. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, Kontakt mit dem Arzt aufzunehmen, um zu klären, ob das Kind in die Schule gehen kann.

Was gilt für volljährige Schüler?

Volljährige Schüler können selbst entscheiden, ob sie sich fit genug fühlen, den Unterricht zu besuchen. Auch hier sollte jedoch Rücksicht auf andere genommen werden – wer noch ansteckend sein könnte, sollte den Schulbesuch vermeiden, um keine Mitschüler zu gefährden.

Fazit: Eigenverantwortung im Vordergrund

Die Pandemie mag vorbei sein, doch das Corona-Virus bleibt Teil unseres Alltags. Die Verantwortung, ob ein Kind mit einer Corona-Infektion in die Schule geht, liegt jetzt bei den Eltern – volljährige Schüler entscheiden selbst. Wichtig bleibt, stets Rücksicht auf die Gesundheit des Kindes und der Mitmenschen zu nehmen.