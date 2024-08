Ein Wohnstil, der in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit gewonnen hat, ist der Industrial Chic. Inspiriert von alten Fabrik- und Lagerhallen vereint dieser Wohnstil rauen Charme, markante Elemente und eine unverwechselbare Ästhetik.

Der Industrial Chic lässt sich wunderbar mit modernen Designs kombinieren und schafft eine Atmosphäre, die gleichzeitig gemütlich und doch einladend ist. Frau Culjak, Wohnstylisten bei Möbel RIEGER, gibt Ihnen hilfreiche Einrichtungstipps für Ihr Zuhause.

Die Garderobe - Einladende Raffinesse im Industrial Chic

Die Garderobe ist der erste Raum, den Ihre Gäste betreten, und sie bietet eine großartige Möglichkeit, den Industrial Chic gekonnt einzusetzen. Die Garderobe im Industrial Chic-Stil ist geprägt von einer offenen Gestaltung, die es ermöglicht, Kleidungsstücke und Accessoires stilvoll zur Schau zu stellen. Garderobenbretter mit grober Oberfläche bieten ausreichend Platz für Schuhe, Handtaschen und dekorative Elemente. „Die Kombination von Metall und Holz verleiht der Garderobe im Industrial Chic eine gewisse Raffinesse und zugleich einen rustikalen Charme“, so die Wohnstylisten aus dem Hause Möbel RIEGER. Die SEAFORD Produkte spielen in der Garderobe eine wichtige Rolle, da sie den Industrial Chic-Stil perfekt ergänzen. „Sie bieten nicht nur Stauraum, sondern verleihen der Garderobe auch eine raffinierte Ästhetik“, betont Culjak. Durch die Verwendung von natürlichen Materialien und modernen Designs fügen sich die SEAFORD Produkte harmonisch in den Raum ein und setzen zugleich individuelle Akzente. Um die Garderobe im Industrial Chic abzurunden, können Sie auf originelle Accessoires setzen. Vintage-Hutboxen, antike Spiegel oder dekorative Körbe aus Drahtgitter sind nur einige Beispiele, die den Raum aufwerten und gleichzeitig praktische Zwecke erfüllen.

Die Garderobe im Industrial Chic-Stil ist mehr als nur ein funktionaler Aufbewahrungsort für Kleidung. Sie ist ein Raum, der Persönlichkeit und Stil widerspiegelt. Durch die geschickte Kombination von charakteristischen Elementen des Industrial Chic mit den SEAFORD Produkten können Sie eine Garderobe schaffen, die einladend und raffiniert zugleich ist.

Eine Garderobe im Industrial Chic. /Ole Mortensen

Das Wohnzimmer - Ein Spiel aus Rauheit und Gemütlichkeit

Im Wohnzimmer im Industrial Chic-Stil wird ein einzigartiger Charme geschaffen, der zum Verweilen und Entspannen einlädt. „Im Industrial Chic dominieren raue Oberflächen, rohe Materialien und markante industrielle Elemente“, erklärt Wohnstylistin Gordana Culjak. Der Wohnraum wird durch die Kombination von rauem Charme und gemütlichem Komfort zu einem Ort, der sowohl gesellige Stunden als auch Ruhe und Entspannung ermöglicht. Ein besonderes Highlight im Wohnzimmer können industrielle Beleuchtungselemente sein. Hängelampen mit Metallschirmen, Wandleuchten aus schwarzem Metall oder Stehlampen im Vintage-Stil verleihen dem Raum eine authentische industrielle Ästhetik und sorgen gleichzeitig für stimmungsvolles Licht. „Die richtige Beleuchtung schafft eine angenehme Atmosphäre und betont die rauen Elemente im Raum“, merkt die Wohnstylistin an. Die SEAFORD Produkte ergänzen das Wohnzimmer im Industrial Chic-Stil auf perfekte Weise. Durch ihre minimalistische Gestaltung und die Verwendung natürlicher Materialien fügen sie sich nahtlos in den Raum ein und tragen zur Schaffung einer harmonischen Atmosphäre bei. Ob ein modernes Regal aus Holz oder ein eleganter Couchtisch, die SEAFORD Produkte bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um den individuellen Stil des Wohnzimmers zu unterstreichen. Um das Wohnzimmer im Industrial Chic-Stil abzurunden, können Sie auf dekorative Elemente setzen. Vintage-Bilderrahmen, Metallskulpturen oder Wandbehänge aus industriellen Materialien verleihen dem Raum Persönlichkeit und Individualität. Pflanzen sind ebenfalls eine hervorragende Ergänzung, um dem Raum eine natürliche Note zu verleihen und das Wohnzimmer noch einladender zu gestalten.

Raue Charme trifft auf gemütlichen Komfort /Fotograf Ole Mortensen

Das Büro - Eine inspirierende Symbiose aus Funktion und Stil

Der Arbeitsbereich verdient eine inspirierende Umgebung, die zugleich funktional ist. Im Industrial Chic werden charakteristische Elemente wie dunkles Holz, vintage-inspirierte Schreibtischstühle und industrielle Beleuchtungselemente verwendet, um eine inspirierende Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Ein zentraler Punkt im Büro ist der Schreibtisch- „Der Schreibtisch von SEAFORD im Industrial Chic-Stil verbindet Funktionalität mit einem Hauch von Industrialität“, betont Culjak. Ein solcher Schreibtisch bildet nicht nur eine solide Arbeitsfläche, sondern ist auch ein ästhetisches Statement im Raum. Um den Arbeitsbereich weiter zu ergänzen, können Sie auf praktische Aufbewahrungslösungen setzen. „Mit natürlichen Materialien und minimalistischem Design ergänzt das SEAFORD Regal den Arbeitsbereich im Industrial Chic und schafft den notwendigen Stauraum„, betont Culjak. Ein Schreibtisch aus Holz und Metall mit klaren Linien und robuster Struktur wird so zur perfekten Ergänzung. Die Beleuchtung spielt im Büro eine wichtige Rolle. Industrielle Beleuchtungselemente wie Hängeleuchten mit Metallschirmen oder Schreibtischlampen im Vintage-Stil verleihen dem Raum eine authentische industrielle Ästhetik und sorgen gleichzeitig für ausreichend Licht zum Arbeiten. Um den Arbeitsbereich im Industrial Chic-Stil abzurunden, können Sie auf originelle Accessoires setzen. Pinnwände aus Metallgitter bieten nicht nur Platz für Notizen und Inspiration, sondern dienen auch als dekoratives Element. Wanduhren im Industriestil oder Wanddekorationen aus recycelten Materialien können dem Raum eine persönliche Note verleihen.

Möbel und Accessoires schaffen eine ruhige Atmosphäre. Foto: Möbel Rieger

Speisezimmer - Geselliges Speisen im Industrial Chic

Das Speisezimmer ist ein zentraler Treffpunkt in jedem Zuhause, an dem Familie und Freunde zusammenkommen, um gemeinsam Mahlzeiten zu genießen und besondere Momente zu teilen. Warum also nicht diesem Raum einen einzigartigen industriellen Charme verleihen?

Im Speisezimmer im Industrial Chic werden markante Elemente wie rohe Holzoberflächen, Metallakzente und raue Texturen gekonnt eingesetzt, um eine einladende und dennoch trendige Atmosphäre zu schaffen. Der SEAFORD Bartisch bildet dabei das Herzstück des Raums. Er bietet nicht nur genügend Platz für gemeinsame Mahlzeiten, sondern wird auch zum zentralen Blickfang und Gesprächsthema. Um den industriellen Charme weiter zu betonen, können Sie Stühle mit Metallrahmen und Stoffpolsterung wählen. Diese verleihen dem Speisezimmer einen edlen und doch rustikalen Look. Accessoires wie rustikale Kerzenhalter, Metallregale mit dekorativen Elementen oder antike Wanduhren können dem Speisezimmer im Industrial Chic-Stil zusätzlichen Charakter verleihen. Kombinieren Sie diese mit rustikalem Geschirr, Vintage-Tischdecken oder Servietten aus grobem Leinen, um den Industrial Chic auch auf dem Esstisch zu unterstreichen.

Ein Ort um mit Freunden und Familie zu Essen. /Fotograf Ole Mortensen

Schlafzimmer - Einzigartiger Charme für eine Oase der Ruhe

Ein zentraler Fokus im Schlafzimmer ist das Bett. Gordana Culjak empfiehlt einen massiven Bettrahmen aus Holz, der dem Raum eine robuste und gleichzeitig gemütliche Note verleiht. Kombinieren Sie das Bett mit weicher Bettwäsche aus hochwertigen Materialien wie Leinen oder Baumwolle in gedeckten Farbtönen, um eine gemütliche und entspannte Atmosphäre zu schaffen. Das Schlafzimmer im Industrial Chic-Stil ist ein Ort, an dem man zur Ruhe kommen und den Alltag hinter sich lassen kann. „Es ist ein Raum, der durch seine unverwechselbare Ästhetik und den einzigartigen Charme des Industrial Chic eine besondere Atmosphäre schafft.“ So die Wohnstylistin. Mit den SEAFORD Produkten finden auch hier die Prinzipien von Design und Innovation ihren Platz und tragen zur Schaffung eines inspirierenden und einladenden Schlafbereichs bei.