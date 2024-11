An die große Liebe glaubt Rosi beim ersten Treffen mit Dirk noch nicht, gibt ihm aber ihre Telefonnummer. Doch warum ruft er nicht an?

Florian Gann 06.11.2024 - 16:35 Uhr

Der Abend des 29. März 2002 läuft für Rosi erst mal nicht nach Plan. Sie will mit einer Freundin in Esslingen in die Disco NAD im Dick-Areal gehen. Aber der Club hat zu, es ist Karfreitag, das hatten die beiden nicht auf dem Schirm. Nächster Versuch: Kino. Aber das hat wegen Umbaus geschlossen. Immerhin gibt es in der Nähe noch Joe Peña’s, der Mexikaner, wo man auch an diesem Tag Drinks bekommt. Rosi, damals 27, bestellt einen Caipirinha.