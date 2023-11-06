Jeder kennt das Problem, wenn sich die Schuhschleife von selbst löst und man sie ständig neu binden muss. Aber warum ist das so?

Matthias Kemter 17.01.2026 - 14:18 Uhr

Auch wenn die Schuhe fest und ordentlich gebunden sind, löst sich so mancher Schnürsenkel früher oder später doch wieder von allein. Hauptgrund für das lästige Problem ist die beim Gehen oder Laufen erzeugte Bewegung der Schnürsenkel bzw. der Schleife (1). Diese wirkt sich auf den Konten aus und beginnt ihn nach und nach zu lösen. Je starrer, glatter und schwerer der Schnürsenkel selbst ist, desto schneller löst sich dann der Knoten.