Jeder kennt das Problem, wenn sich die Schuhschleife von selbst löst und man sie ständig neu binden muss. Aber warum ist das so?

Digital Desk: Matthias Kemter

Auch wenn die Schuhe fest und ordentlich gebunden sind, löst sich so mancher Schnürsenkel früher oder später doch wieder von allein. Hauptgrund für das lästige Problem ist die beim Gehen oder Laufen erzeugte Bewegung der Schnürsenkel bzw. der Schleife (1). Diese wirkt sich auf den Konten aus und beginnt ihn nach und nach zu lösen. Je starrer, glatter und schwerer der Schnürsenkel selbst ist, desto schneller löst sich dann der Knoten.

 

So lässt sich das Problem lösen:

Früher oder später geht bei jedem Schuh der Schnürsenkel wieder von allein auf. Oft sind es die langen Schnürsenkel, die schneller aufgehen. Sind diese dann noch besonders schwer, wird der Effekt verstärkt. Die folgenden Dinge helfen:

  • Schleife in die Schuhe stecken: Der einfachste Weg, um zu verhindern, dass Schnürsenkel wieder aufgehen, ist diese nach dem Binden der Schleife in die Schuhe zu stecken. So können die Kräfte deutlich weniger auf den Knoten einwirken.
  • Schnürsenkel griffig machen: Gänzlich vermeiden, dass sich Bewegungen auf den Knoten auswirken, lässt es sich nicht. Ist die Oberfläche des Schnürsenkels besonders glatt, kann diese vorsichtig mit feinem Schleifpapier auch zusätzlich leicht aufgeraut werden.
  • Schnürsenkel nach innen fädeln: Je nach Schuh kann es auch bereits helfen, wenn die Schnürsenkel durch die letzten Löcher nach innen statt nach außen führen.
  • Schleife doppelt wickeln: Auch die Schleife selbst kann stabiler gebunden werden. Eine beliebte Art ist, die Schleife normal zu binden und vor dem Zuziehen die letzte Schlaufe einfach ein weiteres Mal zu wickeln.