Wellness, Ruhe und Entspannung im Schwarzwald – bei Sonntagsanreise in die Kur- und Bäderstadt Bad Krozingen genießen Urlauber Angebote, wie eine kostenfreie zusätzliche Nacht inklusive Therme und Saunaparadies.

SWMN 13.09.2024 - 13:42 Uhr

Bad Krozingen, der idyllische Ort am Rande des Schwarzwaldes, vereint Naturgenuss und Wellness in perfekter Harmonie. Die Herzlichkeit der Stadt spiegelt sich in der Therme Vita Classica wider, einem wahren Juwel für Erholungssuchende. Mit ihrem mineralstoff- und kohlensäurereichen Thermalwasser ist die Vita Classica der ideale Ort, um dem Alltag zu entfliehen. Das einzigartige Heilwasser sprudelt in den Becken und verspricht eine wohltuende Auszeit. Die großzügige Thermenlandschaft bietet vielfältige Möglichkeiten, die heilende Kraft des Wassers zu genießen.