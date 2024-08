Revotion vereinfacht durch sein neues SmartHome System das Leben an Bord des Campers. Dabei legt das Düsseldorfer Unternehmen besonders Wert auf benutzerfreundliche Bedienung, Modularität und einfache Nachrüstbarkeit - und produziert alles in Deutschland.

Eingebettet in die digitale Revolution bietet das System von Revotion eine wegweisende Lösung für die Modernisierung von Wohnmobilen und Wohnwagen. Durch sein innovatives SmartHome-Konzept ermöglicht das Unternehmen eine nahtlose Integration verschiedener Geräte und Systeme an Bord, die über eine benutzerfreundliche App gesteuert werden können.

Revotion System: Wie funktioniert es?

Das Revotion System ist ein modulares Steuerungssystem, welches für jeden Camper nachgerüstet oder ab Werk verbaut werden kann. Zahlreiche Hersteller wie zum Beispiel Ahorn Camp, CVS Vans, MobyVan, Innova Roadtrip und viele weitere verbauen es schon bei Bestellung.

Das gesamte System besteht aus einem Hauptcomputer, dem BRAIN, den weiteren Modulen, den NODEs (Englisch für Knotenpunkt) und den mobilen Endgeräten, auf welchen die Revotion App zur Steuerung läuft. Die gesamte Kommunikation der Geräte ist kabellos und damit leicht nachzurüsten, da kein Kabel neu verlegt werden muss. Jedes Modul muss lediglich an den Strom angeschlossen werden. Dabei hat jedes Modul eine eigene Funktion für ein Gerät an Bord. Somit kann sich jeder sein Wunschsystem zusammenstellen, denn Revotion passt von Bulli bis Liner in jeden Camper.

Sämtliche Geräte im Camper digital schalten

Die NODE Switch ist ein digitaler Schalter, über den man zum Beispiel Lichter, Wasserpumpen oder Lüfter an- und ausschalten kann. Wenn man verbaute LEDs besitzt oder wünscht, kann man an diese auch eine NODE Ambient anschließen und so das Dimmen der Lichter ermöglichen. Dies kann vor allem für Außenlichter äußerst praktisch sein. Somit kann man bequem alle Lichter aus dem Sessel oder Bett betätigen.

Trotzdem kann an jede NODE auch noch ein physischer Schalter oder Taster angeschlossen werden, um weiterhin an den relevanten Plätzen unabhängig von der App schalten zu können.

Sensoren für exakte Füllstandsanzeigen

Auch Tankfüllstände sind über ein Modul in das System integrierbar. An die NODE Level können zwei Tanksensoren angeschlossen werden und somit sind die Füllstände von zwei Tanks über ein Modul einsehbar. Ebenso sind Gastanks über die NODE Level integrierbar. An Tanksensoren kann sich der Kunde zwischen verschiedenen Varianten entscheiden. Bestehende Sensoren können häufig nicht verwendet werden, da sie für das System nicht genau genug sind. Daher werden hier auch meistens neue Geber benötigt, denn das System zeigt Füllstände auf den Liter und Prozent genau.

Smarte Energieüberwachung

Revotion bietet auch verschiedene Batteriemodule an, um Stromflüsse an Bord einsehen zu können. Dies ist vor allem für das immer beliebter werdende autarke Campen nützlich, da zum Beispiel eine Solaranlage integriert werden kann, und so in Echtzeit der Strom von der Solaranlage gemessen wird. Aber auch für das Campen auf dem Campingplatz ist die Technik nützlich, da allgemein verschiedene Stromquellen überwacht werden können. So zum Beispiel auch Landstrom und Generator.

Neben Stromproduzenten kann der Verbrauch aller Geräte im Camper so eingesehen werden. Mit diesen Informationen berechnet das System auch direkt die restliche Lade-, beziehungsweise autarke Standzeit aus.

Heizungen und weitere Funktionen in 2024

Im Jahr 2024 wird Revotion das System kontinuierlich erweitern. Neben einem Heizungsmodul zum Steuern der Heizgeräte wurde auf der CMT in Stuttgart auch schon ein Zwei-Wege-Modul für Markisen oder Trittstufen vorgestellt.

Auch softwareseitig will Revotion im Laufe des Jahres wichtige Funktionen über Over-the-Air Updates vorantreiben. So soll bis zum Caravan Salon in Düsseldorf auch die Fernsteuerung aller Funktionen verfügbar sein.

Des Weiteren sollen in diesem Jahr Logiken in das System integriert werden, sodass sämtliche Informationen der Sensoren in Aktionen umgewandelt werden können. Zum Beispiel könnte eine Heizung sich dann selbst einschalten, wenn die Temperatur im Innenraum unter ein gewisses Limit fällt. Somit kann das System den Alltag im Camper doch erheblich komfortabler und einfacher gestalten. Dazu macht die Nutzung des Fahrzeugs mit Revotion Spaß. Jedem, dem digitale Technologien gefallen, sollte sich in jedem Fall einmal mit Revotion beschäftigen.

Auf der Webseite von Revotion können kostenlose Beratungsgespräche für eine Systemkonfiguration erstellt werden.