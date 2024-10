Darf man am 3. Oktober im Garten arbeiten?

Sie wollen den Tag der Deutschen Einheit nutzen, um im Garten einige Arbeiten zu erledigen? Worauf Sie dabei achten sollten, lesen Sie hier.

Lukas Böhl 02.10.2024 - 14:52 Uhr

Der Tag der Deutschen Einheit bietet vielen eine willkommene Gelegenheit, liegengebliebene Gartenarbeiten zu erledigen. Doch was ist an diesem bundesweiten Feiertag in Baden-Württemberg tatsächlich erlaubt? Wir geben Ihnen einen Überblick.