Der Sommer ist die beste Zeit, um den Tag am See zu genießen. Abkühlung bieten die Seen rund um Stuttgart. Einige von ihnen sind mit dem Deutschland-Ticket erreichbar.

Jonas Schöll /rka 19.07.2024 - 15:34 Uhr

Wer in Stuttgart bei heißen Sommertemperaturen nach einem idyllischen Badesee im Grünen sucht, der muss eine längere Anfahrt in Kauf nehmen. Für eine Abkühlung in natürlichen Gewässern müssen die Stuttgarter nämlich einige Kilometer ins Umland fahren - und das meist mit dem Auto. Der Grund: die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel im ländlichen Raum ist vielerorts ausbaufähig, so auch die an Seen in der Region.