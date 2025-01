Die Bundestagswahl rückt langsam näher. Spätestens seitdem nun auch die ersten Wahlplakate zu sehen sind, werden die Menschen daran erinnert. Aber ab wann dürfen Wahlplakate eigentlich aufgehängt werden?

Matthias Kemter 13.01.2025 - 16:37 Uhr

Wann Wahlplakate aufgehängt werden dürfen, ist in Deutschland nicht einheitlich geregelt. Die Landkreise und Gemeinden entscheiden hier teilweise sehr individuell. In der Regel dürfen Wahlplakate in den meisten Regionen etwa 6 bis 8 Wochen vor dem Wahltag aufgehängt werden. Manche Gemeinden in Deutschland beginnen das Plakatieren auch erst 4 Wochen vor dem Wahltag. Ankündigende Veranstaltungswerbung wird dabei oft separat betrachtet und früher zugelassen.