Eine unvergleichliche Auszeit vom Alltag erleben, eingehüllt in die exotischen Düfte und Künste Balis. Die Reise im Premium Bali Spa in Bad Krozingen beginnt mit einem herzlichen Empfang, bei dem eine erfrischende Pfefferminzkompresse und ein köstlichen Mangosaft gereicht werden. Diese aromatische Einstimmung auf das Wellness-Ritual versetzt Urlauber bereits in eine Atmosphäre der Entspannung und Vorfreude. Die anschließende balinesische Massage ist eine Verschmelzung verschiedenster Techniken aus China, Indien, Java, Bali und Schweden. Die Sinne der Erholungssuchenden werden von den geschickten Händen der Therapeuten verwöhnt, begleitet von den beruhigenden Klängen Balis. Es ist ein tief entspannendes Erlebnis, wenn warmes Öl die Muskeln lockert und den Stress des Alltags sanft vertreibt.

Bali Spa: Strahlender Teint dank Pulverpeeling

Nach dieser Massagekunst folgt ein weiteres Highlight: ein Lulur-Pulverpeeling, das mit Joghurt zu einer zarten Paste verrührt wird. Dieses belebende Peeling macht die Haut nicht nur geschmeidig, sondern verleiht ihr auch einen strahlenden Teint. Die wohltuende Berührung und der erfrischende Duft von Joghurt und Puder entführen die Sinne in eine andere Welt. Das abschließende Blütenbad in der Vis à Vis-Wanne ist der Höhepunkt des Wellness-Rituals: ein sinnliches Badeerlebnis, begleitet vom zarten Duft der Kokosnuss. Der Duft der Kokosnuss umhüllt die Spa-Besucher sanft, während sie sich in einem Meer von Blüten entspannen. Ein erfrischendes Getränk der Wahl rundet das rund zweieinhalb Stunden dauernde Ritual ab. Ein schönes Geschenk für sich selbst und den Partner ist diese einzigartige Reise nach Bali, die nicht nur den Körper, sondern auch die Seele verwöhnt. Ein Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleibt.

Bad Krozingen: Verwöhn-Arrangement für zwei

Das exklusive Verwöhn-Arrangement für eine Auszeit zu zweit beinhaltet zwei Übernachtungen mit Frühstücksbüffet im Komfort-Zimmers mit Bademantel. Zum Wohlfühlprogramm gehört der tägliche freie Eintritt in das Vita Classica Thermen- und Saunaparadies in Bad Krozingen und ein Besuch im Premium Bali Spa. Ein Highlight des Arrangements ist der frisch gepresste Energiecocktail, der die Sinne belebt und den Aufenthalt abrundet. Außerdem ist die freie Fahrt mit Bus und Bahn in der Region Schwarzwald, um die umliegende Natur zu erkunden, im Arrangement inklusive. Dieses Rundum-Sorglos-Paket bietet nicht nur Luxus und Entspannung, sondern auch die Möglichkeit, die Schönheit des Schwarzwaldes zu genießen. Ein unvergessliches Bali-Wellness-Erlebnis für zwei.

Info: Näheres zum Verwöhn-Arrangement Bali Spa in Bad Krozingen gibt es auf der exklusiven Webseite.