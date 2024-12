Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zählt Paracetamol zu den unentbehrlichen Medikamenten. Der Wirkstoff ist frei verfügbar, bei korrekter Anwendung gut verträglich und wirkt schnell gegen Schmerzen und Fieber.

Wann beginnt Paracetamol zu wirken? - Etwa eine Stunde

Wie schnell ein Medikament wirkt, wird daran gemessen, wann die höchste Konzentration des Wirkstoffs im Blut auftritt (Latenzzeit). Bei den meisten Medikamenten ist das nach 30 bis 90 Minuten der Fall, so auch bei Paracetamol. Wird der Wirkstoff in Form von Tabletten eingenommen, liegt die höchste Konzentration von Paracetamol nach etwa einer Stunde vor (1). Bei Paracetamol-Zäpfchen verzögert sich die Wirkung auf etwa 2 bis 3 Stunden. Auch die Bioverfügbarkeit (Anteil des Wirkstoffs, der dem Körper zur Verfügung steht) von Paracetamol ist mit etwa 90 Prozent hoch. Ob Paracetamol bereits nach 30 oder erst nach 90 Minuten wirkt, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Hierzu zählen:

Wie voll ist der Magen

Dem eigenen Stoffwechsel

Zusammensetzung der Tablette (galenische Formulierung)

Wechselwirkunken mit anderen Medikamenten

Gewicht & Alter

Aktivität und Körperhaltung nach der Einnahme

Am schnellsten wirkt Paracetamol wie viele andere Medikamente auch, wenn die Tabletten auf leerem Magen bzw. vor einer Mahlzeit eingenommen werden. Auch das Körpergewicht und Alter kann eine Rolle spielen. Ein höheres Gewicht und Alter kann die Latenzzeit verlängern. Selbst die Körperhaltung bzw. Aktivität nach der Einnahme kann eine Rolle spielen (2). Am schnellsten sollen Tabletten bei einer liegenden Körperhaltung in der rechten Seitenlage wirken, da hier der Magen-Darm-Trakt am besten arbeiten kann.

Wie lange wirkt Paracetamol?

Bei der Wirkung von Medikamenten ist vor allen Dingen die Halbwertszeit ausschlaggebend. Diese liegt bei Paracetamol bei etwa 2 bis 3 Stunden. Die Halbwertszeit sagt aus, wann ein Wirkstoff zur Hälfte verstoffwechselt ist. Die Wirkungsdauer von Paracetamol liegt bei etwa bei der zweifachen Halbwertszeit. Damit wirkt Paracetamol etwa 4 bis 6 Stunden, je nachdem, wie schnell der Körper den Wirkstoff verstoffwechselt.

Wie wirkt Paracetamol?

Bis heute ist der genaue Wirkmechanismus von Paracetamol nicht bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass mehrere Mechanismen zusammenspielen und dass der schmerzstillende Effekt zu einem nicht unerheblichen Teil im Gehirn und Rückenmark zustande kommt. Paracetamol hemmt zum einen die Produktion des Botenstoffes Prostaglandin, welcher die Schmerzrezeptoren in der Nähe empfindlich macht. Gleichzeitig scheint Paracetamol im Gegensatz zu anderen Schmerzmitteln aber auch direkt im Gehirn bzw. im Rückenmark die Schmerzweiterleitung zu blockieren und zusätzlich auch einen Teil des Nervensystems zu beeinflussen, der beruhigende Effekte vermittelt (3).