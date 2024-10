Zerstörerische Triebe Sex und Verbrechen – wie Gerichtsmediziner arbeiten

Was geht in Schwerverbrechern vor, wenn sie ihre Opfern quälen, missbrauchen und ermorden? Klaus Püschel, einer der bekanntesten Rechtsmediziner Deutschlands, hat sich sein ganzes Berufsleben mit solchen Tätern und ihren Opfern beschäftigt. Eine Ursache für die Mordlust sieht er in dem zerstörerischer Sextrieb vieler Täter.