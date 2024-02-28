Desinformationen im Internet sind ein großes Problem für Demokratie und Gesellschaft – dem stimmt eine Mehrheit der Deutschen zu. Doch die Einigkeit ist trügerisch, wie eine aktuelle Studie weiter zeigt.
15.12.2025 - 11:26 Uhr
Die Verbreitung von Desinformationen im Internet über sogeannte Fake News und Deepfakes wird einer aktuellen Studie zufolge von 81 Prozent der Deutschen als Gefahr für die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt angesehen. Eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung befürchtet Wahlbeeinflussung und Spaltung der Gesellschaft. So lautet das Ergebnis einer von der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh veröffentlichten Studie.