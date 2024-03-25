In zwei Sammlungen lagern an der Universität Göttingen über 1000 menschliche Überreste, die meist zu Kolonialzeiten erbeutet wurden. Eine Ausstellung beleuchtet die Sammlungen.
23.04.2026 - 12:50 Uhr
Mit der digitalen Sonderausstellung „Unpacking Colonialsm“ will das Forum Wissen in Göttingen die Schädelsammlungen der Universität Göttingen beleuchten. An der Hochschule befinden sich in zwei umfangreichen Sammlungen – der Anthropologischen Sammlung und der Blumenbachschen Schädelsammlung – mehr als 1000 menschliche Überreste, die meist zur Kolonialzeit unrechtmäßig in den Besitz der Georg-August-Universität in Göttingen gelangt sind.