Einmal ist keinmal? Das gilt nicht für Schwangere. Wenn Frauen in der Schwangerschaft trinken, kann das schwere Behinderungen beim Kind nach sich ziehen. Werdende Mütter müssen sich daher im Verzicht üben.

Markus Brauer /dpa 08.09.2024 - 17:56 Uhr

Alkohol ist ein Zellgift. Schon der einmalige Alkoholkonsum in der Schwangerschaft kann dem ungeborenen Kind massiv schaden. Über die Nabelschnur nimmt der Fötus alles auf, was die Mutter zu sich nimmt – auch den Alkohol. Was lebenslange Schäden nach sich ziehen kann.