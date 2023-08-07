Istanbul liegt an einer Grenze von Erdplatten. Ausgerechnet an dieser Stelle hakt es im Untergrund. Das schafft ein hohes Risiko. Forscher warnen vor einem überfälligen starken Beben.
Die geologischen Spannungen im Untergrund südlich der türkischen Mega-City Istanbul steigen einer aktuellen geologischen Analyse zufolge weiter an. Damit erhöht sich die Gefahr eines starken Erdbebens in den kommenden Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung unter Federführung des GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam.