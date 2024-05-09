Himmel, Hölle oder ein neues Leben auf Erden? Unbeirrbare Optimisten glauben an letzteres. Eine Voraussetzung: Tote bei eisiger Kälte konservieren und später wieder auftauen. Kryoniker hoffen dadurch auf ein zweites Leben. Ob das jemals funktioniert, ist unklar. Wieso glauben sie trotzdem daran?
09.09.2025 - 11:38 Uhr
Wenn das Leben von Klaus Sames einmal zu Ende gehen wird, steht für ihn eins fest: „Ich will nicht zur Leiche werden.“ Ermöglichen soll das Kryonik. Sein toter Körper soll, so lautet der letzte Wille des 85-Jährigen, in den USA in einem Edelstahlbehälter mit dem Kopf nach unten aufgehängt werden.