Svenja Sörensen ist Mutter kleiner Kinder und führt mit ihrem Ehemann eine offene Beziehung. Sie erklärt, warum dieses Beziehungsmodell auch für Familien funktionieren kann und warum es an der Zeit ist, die traditionelle monogame Ehe zu hinterfragen.

Svenja Sörensen, 39, ist Mutter, lebt mit ihrer Familie in Hamburg und arbeitet als systemische Coachin. So weit, so normal. Sörensen führt außerdem mit ihrem Ehemann eine offene Beziehung. Sie treffen auch andere, nicht heimlich, sondern offen und einvernehmlich. Immer mehr Menschen interessieren sich für offene Beziehungen. Seit einigen Jahren hinterfragen viele die monogame heterosexuelle Paarbeziehung als Nonplusultra des amourösen Zusammenlebens.