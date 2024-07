Die Stuttgarter Kickers befinden sich in der Vorbereitung auf die neue Regionalligasaison. In unserem Newsblog halten wir die Fans der Blauen mit Neuigkeiten rund um das Team und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.

Die Stuttgarter Kickers haben in der Fußball-Regionalliga den Aufstieg auf den letzten Drücker verpasst. Nun geht es darum, die Voraussetzungen zu schaffen, auch in der neuen Saison an der Spitze mitzumischen.