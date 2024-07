Die Eltern hätten gern nur Zweier im Zeugnis, die Kinder sind mit der Note Drei oder Vier zufrieden. Corinna Ehlert von der schulpsychologischen Beratungsstelle in Stuttgart erklärt, wie Eltern auf ein schlechtes Zeugnis reagieren sollten – und wie nicht.

Viola Volland 21.07.2024 - 09:36 Uhr

Ende Juli starten in Baden-Württemberg die Sommerferien, die Kinder bekommen Zeugnisse. Fällt es schlechter aus als erwartet, kann das in Familien zu Konflikten führen. Corinna Ehlert, der Leiterin der schulpsychologischen Beratungsstelle in Stuttgart, erklärt, wie Eltern ihre Kinder stärken können, damit es im nächsten Schuljahr besser läuft, und wirbt für eine echte Auszeit in den Sommerferien.