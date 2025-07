Hiram Bingham ist ein Besessener. Der amerikanische Archäologe ist besessen von der Idee einer versunkenen Stadt hoch in den peruanischen Anden. Vilcabamba, die geheimnisumwitterte Stadt der noch geheimnisumwitterten Inka.

Der Fund seines Lebens

Vilcabamba liegt rund 40 Kilometer nordwestlich von Machu Picchu. Dorthin hatten sich die letzten der Inkas geflüchtet, nachdem der spanische Konquistador Francisco Pizarro im Jahr 1536 die Hauptstadt ihres Reiches Cusco erobert hatte. Doch weiß der Forschungsreisende nicht. Zumindest nicht genau.

Zwischen 1906 und 1924 unternimmt der Spatenforscher sechs Expeditionen nach Südamerika. Am 24. Juli 1911 schließlich macht er den Fund seines Lebens. mit seinem Team auf die Ruinen von Machu Picchu. Durch Zufall entdeckt er mit seinem Team die Überreste der Stadt in den Wolken. Die Siedlung ist von dichter Vegetation überwuchert. Zuvor war ihre Existenz nur einer Handvoll Personen bekannt.

Wiederentdeckt nach 500 Jahren "Dornröschenschlaf“

Entgegen der weitverbreiteten Meinung ist aber Bingham nicht die Erst-Entdecker. Bereits im Jahr 1867 war der deutsche Kaufmann August Berns beim Waldroden auf die Anlage gestoßen und hatte vom peruanischen Staat die Gegend als Claim erhalten. 1874 wurde dann die gesamte Zone durch Berns kartografisch vermessen. Hiram Bingham, der eine große Zahl von Sponsoren rekrutierte, ist jedoch zu verdanken, dass Machu Picchu freigelegt wurde und umfangreiche archäologische Studien vorgenommen wurden.

Bis zuletzt glaubt Bingham Vilcabamba in Machu Picchu gefunden zu haben. Doch tatsächlich werden die steinerne Relikte von Vilcabamba mit anderen Ruinen aus der Inka-Zeit erst in den 1960er Jahren durch amerikanische Luftbildaufnahmen entdeckt und von darauf folgenden Expeditionen erforscht.

Der legendäre „Camino Inca“ – englisch „Inka Trail“ oder Inka-Pfad – ist Teil des einstigen Straßensystems des von den Spaniern im Jahr 1536 eroberten Reichs der Inka. Er beginnt am Ufer des Rio Urubamba nahe der alten Inka-Hauptstadt Cuzco und endet in Machu Picchu - der sagenumwobenen Ruinenstadt in den peruanischen Anden hoch über dem Urubamba-Tal.

Machu Picchu – Südamerikas Weltwunder der Baukunst

Das um 1450 errichtete Machu Picchu gilt als Südamerikas größtes Weltwunder der Architektur. Die aus massiven Steinblöcken nahtlos zusammengefügten Mauern und Gebäude fügen sich ideal in die Landschaft des 2430 Meter hohen Berggipfels ein. Machu Picchu - auf deutsch: alter Berg - liegt so unzugänglich und versteckt, dass selbst die spanischen Konqistadoren es niemals fanden.

Auf unserer Karte sehen Sie die Lage von Machu Picchu und den Verlauf des „Camino Inka“:

Forscher der amerikanischen Yale-University in New Haven (US-Bundesstaat Connecticut) unter Leitung der Archäologin Lucy Salazar sowie der University of California in Santa Cruz haben jetzt erstmals DNA-Spuren von Bestatteten aus Machu Picchu analysiert. Foto: Imago//Wirestock

Dabei fanden die Wissenschaftler heraus, wer in Machu Picchu vor mehr als 500 Jahren lebte, arbeitete und begraben wurde. Foto: Imago//Wirestock

Die Bewohner waren unterschiedlicher Herkunft und kamen aus weit entfernten Teilen des riesigen Inka-Imperiums. Foto: Imago/Wirestock

Das Herrschaftsgebiet dieser präkolumbianische Hochkultur erstreckte sich zu seiner Blütezeit am Ende des 15. Jahrhunderts vom Süden des heutigen Ecuadors über Peru und Bolivien bis in den Norden Chiles. Foto: Imago//Wirestock

Am 24. Juli 1911 wurden die Ruinen von einer Expedition ebenfalls der Yale University unter der Leitung von Hiram Bingham durch Zufall wiederentdeckt. Die Siedlung war von dichter Vegetation überwuchert. Doch schon zuvor war die Existenz der Ruinen einer Handvoll Personen bekannt.

Die Bewohner der Stadt auf dem alten Berg

Machu Picchu war die Winter-Residenz der Inka-Regenten. Die Stadt auf dem alten Berg - wie die deutsche Übersetzung von Machu Picchu lautet - oberhalb des Rio Urubamba war aber auch Wohnsitz und Heimat für Hunderte Bedienstete des gottgleichen Herrschers.

Forscher der amerikanischen Yale-University in New Haven (US-Bundesstaat Connecticut) unter Leitung der Archäologin Lucy Salazar sowie der University of California in Santa Cruz haben jetzt erstmals DNA-Spuren von den in Machu Picchu Bestatteten analysiert.

Studie: DNA-Analyse aus Machu Picchu

Ihre Studie ist in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift „Science Advances“ erschienen. Die komplette Studie („Insights into the genetic histories and lifeways of Machu Picchu’s occupants“) können Sie hier lesen.

Bei ihren Untersuchungen fanden die Wissenschaftler mit Hilfe der Genom-Analyse heraus, wer vor mehr als 500 Jahren in Machu Picchu lebte und woher seine Bewohner stammten. Sie waren unterschiedlicher Herkunft und kamen aus weit entfernten Teilen des riesigen Inka-Imperiums, das sich zu seiner Blütezeit im späten 15. Jahrhundert vom Süden Ecuadors über Peru und Teile Boliviens bis in den Norden Chiles erstreckte.

Residenz des Herrschers und Wohnort seiner Diener

„Machu Picchu muss vor allem während der winterlichen Trockenzeit von Mai bis Oktober attraktiv gewesen sein“, erklärt Lucy Salazar. „Der König, seine Familie und Gäste dürften das tropische Klima und die Abwesenheit der für Cusco typischen Nachtfröste genossen haben.“

Während der Inka-Herrscher und sein Hofstaat während der Wintermonate in Machu Picchu weilten, arbeiteten den Rest des Jahres Hunderte von Dienern – sogenannte Yanacona - in den Anlagen, auf den Feldern und Gartenterassen an den steilen Berghängen. Die Yanacona wurden den Inkas häufig als menschliche Tribute aus eroberten Gebieten oder von Angehörigen der herrschenden Eliten geschenkt.

Friedhöfe für einfache Leute

Die Überreste der Dienstboten wurden auf vier Friedhöfen, die am Rand von Machu Picchu lagen, bestattet. „Die einfachen Gräber enthalten manchmal mehrere Tote und liegen in flachen, von großen Felsblöcken bedeckten Gruben im Schutz grober Steinmauern oder unter natürlichen Felsüberhängen“, schreiben die Archäologen in ihrer Studie.

Lucy Salazar und ihr Team haben für ihre insgesamt zwölf Jahre dauernden Forschungsarbeiten die Überreste von 34 Toten aus den vier Grabstätten Machu Picchus genetisch untersucht. Die DNA-Proben verglichen sie mit dem Erbgut von Toten aus dem nahen Urubamba-Tal, aus der Umgebung Cuscos und anderen Landfesteilen Perus.

Kosmopolitische Stadt von Royals und Untertanen

„Unsere Studie konzentriert sich nicht auf das Leben der Royals oder der politischen Eliten, sondern auf die einfachen Menschen, die nach Machu Picchu gebracht wurden, um dem Inka-Adel zu dienen, und die hier lebten und den Palast in Schuss hielten“, erläutert Koautor Lars Fehren-Schmitz von der University of California.

Woher die Yanacona von Machu Picchu stammten, konnten die Forscher ebenfalls mit Hilfe von Genom-Vergleichen herausfinden. „Die DNA-Analysen bestätigen die historischen Überlieferungen, nach denen diese Haushälter aus vielen ethnischen Gruppen stammten, die unter der Herrschaft der Inka standen“, berichtet Koautor Richard Burger von der Yale University. „Die Individuen zeigen genetische Abstammungen, die auf eine Herkunft aus dem gesamten Inka-Reich hindeuten - von der Küste über das Hochland bis nach Amazonien.“

Das alltägliche Leben in der Bergstadt sei, so das Fazit der Archäologen, „offensichtlich nicht von den ethnischen oder regionalen Hintergründen geprägt“ gewesen. „Machu Picchu war eine kosmopolitische Gemeinschaft“, betont Richard Burger, „in der Menschen ganz verschiedener Herkunft lebten, liebten und gemeinsam begraben wurden.“