Ein Viertel der Deutschen leidet an Mundgeruch. Meist wird er durch Bakterien verursacht. Aber auch Knoblauch, Alkohol und Zigaretten hinterlassen übel riechende Fahnen. Doch es gibt natürliche Abhilfe gegen den Modergeruch.
Mundgeruch macht einsam. Wohl jeder kennt diese Binsenweisheit. Nach der Fünften Mundgesundheitsstudie (DMSV) leidet jeder vierte Bundesbürger unter schlechten Atem – die sogenannte Halitosis. Viele bemerken den Mief, der ihrem Mund entströmt, selber gar nicht. Ihrer Umgebung dagegen stinkt der schlechte Atem umso mehr. Dabei gibt es ein natürliches und gesundes Mittel gegen Mundgeruch: Ingwer.