Erfahren Sie, warum Tulpen ihre Köpfe hängen lassen, auch wenn Sie mit Wasser versorgt sind und was Sie dagegen tun können.

Tulpen gehören zu den beliebtesten Frühlingsblumen. Kein Wunder, denn die farbenfrohen Frühlingsblüher bringen den Frühling direkt ins Haus. Manchmal kann es jedoch passieren, dass Tulpen die Köpfe hängen lassen. Das ist besonders dann frustrierend, wenn die hübschen Blumen dies trotz ausreichend Wasser tun.

Warum lassen Tulpen die Köpfe hängen?

Der Grund für die hängenden Köpfe ist, dass Tulpen sehr weiche Stiele haben, da das Liliengewächs zum Großteil aus Wasser besteht. Je weniger Wasser die Tulpe aufnimmt, desto weicher werden die Stiele, bis sich diese schließlich biegen. In der Regel bekommt man die Blumen vom Händler oft auch bereits mit einem leichten Wassermangel, da dieser das Aufblühen so lange wie möglich hinauszögern möchte. Wenn Tulpen ihre Köpfe einmal hängen gelassen haben und dann ausreichend Wasser bekommen, wird der Stiel zwar wieder fester, bleibt aber in seiner neuen krummen Form.

Lese-Tipp: Verblühte Tulpen schneiden - So geht's

Tulpen wieder aufrichten - So geht's in 3 Schritten

Wenn Tulpen ihre Köpfe hängen lassen, hilft ein einfacher Trick, diese wieder aufzurichten:

In Zeitungspapier einwickeln: Wickeln Sie als Erstes die Tulpen fest und gerade in Zeitungspapier ein. Die Stielenden sollten dabei hinausschauen. Stiele schneiden: Schneiden Sie die Stielspitzen als nächstes an, falls nicht schon geschehen. Nehmen Sie dazu ein scharfes Messer, da Scheren Quetschungen verursachen können, was die Wasser- und Nährstoffaufnahme der Tulpen beeinträchtigt. Tulpen zurück in die Vase stellen: Stellen Sie als Nächstes die Tulpen eingewickelt für ein paar Stunden zurück in die Vase. In dieser Zeit können die Tulpen ausreichend Wasser ziehen und die Stiele dabei Ihre neue gerade Form annehmen. Anschließend können Sie das Zeitungspapier entfernen.

Aufgerichtete Tulpen frisch halten

Bei einer guten Pflege können Tulpen bis zu 10 Tagen frisch bleiben. Ein paar Tipps können helfen, damit Sie lange etwas von Ihren Tulpen haben:

Stellen Sie die Tulpen nicht zu warm, da diese so schneller welken.

Befüllen Sie die Vase täglich mit Wasser (am besten kalt), da Tulpen viel Wasser ziehen.

Stechen Sie mit einer Nadel ein kleines Loch in den Stiel direkt unterhalb der Blüte. So wächst die Blüte etwas langsamer und bleibt länger frisch.

Schneiden Sie die Stiele erneut an, wenn diese beginnen, braun zu werden.

Fazit:

Tulpen lassen ihre Köpfe oft hängen, da ihre weichen, wasserreichen Stiele anfällig für das Biegen sind. Ein Wassermangel – sei es durch den Transport oder die Lagerung – verstärkt dieses Problem. Doch mit einfachen Maßnahmen lassen sich die Blumen wieder aufrichten. Zudem gibt es Tricks, um die Frische der Tulpen länger zu bewahren, etwa das tägliche Auffüllen der Vase mit kaltem Wasser oder das vorsichtige Anstechen der Stiele. Mit der richtigen Pflege können Tulpen so bis zu zehn Tage lang halten.