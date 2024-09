„Immer besser werden“, ist das Motto der Mitarbeiter und Geschäftsführung der EVO Informationssysteme GmbH. Und das wird bei einem der führenden Hersteller von Industriesoftware für klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) der Metall- und Maschinenbaubranche sehr ernst genommen: „Jeden Tag streben wir aufs Neue nach Perfektion in unseren Lösungen“, sagt Geschäftsführer Jürgen Widmann.

In der Unternehmenszentrale in Durlangen wird mit schwäbischem Entwickler- und Tüftlergeist seit über einem Vierteljahrhundert Software perfektioniert, die Arbeitsabläufe in den KMU optimiert. Niederlassungen in Österreich und einer Vertretung in der Schweiz unterstreichen die Erfolgsgeschichte von EVO. „Wir unterstützen Unternehmen der Metallverarbeitung und im Maschinenbau bei der schrittweisen Digitalisierung ihrer Arbeitsprozesse“, erklärt Jürgen Widmann.

Software: ganzheitlich und individuell wie ein Fingerabdruck

Die ganzheitlichen Lösungen aus dem Hause EVO Industriesoftware lassen sich individuell wie ein Fingerabdruck für Kunden und Branchen konfigurieren. Der Einsatz der Software macht die Betriebe effizienter, transparenter sowie schneller und dadurch konkurrenzfähiger – auch auf internationalem Parkett. „Unser Anliegen ist es, Europa unabhängig werden zu lassen vom asiatischen Markt“, erklärt Jürgen Widmann den Expansionskurs der EVO Informationssysteme GmbH auf dem europäischen Markt.

Dass Firmen ihre Potenziale durch Digitalisierung schneller entfalten können, ist für Widmann dabei ein entscheidender Faktor. Dass die Software von EVO international einsetzbar ist und länderspezifischen Anforderungen gerecht wird, ist für den Geschäftsführer und Ingenieur dabei erst der übernächste Schritt. Zunächst gehe es darum, die Klein- und Mittelständler in ihren Arbeitsabläufen fit zu machen fürs digitale Zeitalter. Das funktioniert meist nach dem Baukastenprinzip. Die einzelnen, erschwinglichen Softwarebausteine können zunächst auch gemietet werden und sind miteinander kompatibel. Ein ERP-System, wie das einzigartige EVOcompetition, ist als Kern sinnvoll.

Jeder Bereich eines Unternehmens kann – wenn gewünscht schrittweise – durch den Einsatz der EVO Software digitalisiert und Prozesse dadurch vereinfacht werden. Etwa durch eine strukturierte Daten- und eine ganzheitliche Werkzeugorganisation oder einen grenzenlosen Datenaustausch.

Digitalisierung spart Zeit und Kosten

Experten der EVO Informationssysteme GmbH stimmen die einzelnen Softwarekomponenten auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden ab, begleiten den Prozess der Einführung ins Unternehmen und bleiben stets Ansprechpartner bei Rückfragen.

Betriebe wie Hertenberger Solutions oder die CNC Steinmetzer GmbH, die bereits erfolgreich mit der Software von EVO arbeiten, stellen dem Unternehmen aus dem Ostalbkreis gute Referenzen aus. Dass alle Software-Lösungen aus einer Hand kommen, schätzen die Verantwortlichen beider Unternehmen genauso wie den geringen Schulungsaufwand der Mitarbeiter durch den niederschwelligen Einstieg in die einzelnen Module und die einheitliche Benutzeroberfläche. Rückfragen seien durch die vollständige Transparenz nicht mehr nötig, die Produktplanung sei erleichtert, der Wareneingang mittels Tablets schnell verarbeitet und Büroarbeiten könnten nahezu papierlos abgewickelt werden. Das spart Zeit und Kosten. Und sorgt für noch mehr Kundenzufriedenheit durch genaue Lieferzusagen und eine stets pünktliche Produktion.

Durch Digitalisierung wettbewerbsfähig bleiben

„Sind schließlich alle Prozesse im Unternehmen digitalisiert, profitieren unsere Kunden davon, dass es keine Insellösungen mehr gibt“, sagt Jürgen Widmann. Der EVO-Geschäftsführer hat auch für die Zukunft das Große und Ganze im Blick und unterstützt mit seinen Softwarelösungen auch Schulen und Hochschulen, um so dem Arbeits- und Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Seine Mission: „Wir möchten mit unserer Arbeit und der Zeit im Berufsleben einen Beitrag dazu leisten, dass kleine und mittelständische Unternehmen in sogenannten Hochlohnländern wettbewerbsfähig produzieren und existieren können.“

Info: Näheres zur EVO Informationssysteme GmbH ist auf der Webseite der EVO Informationssysteme GmbH oder auf Linkedin nachzulesen sowie auf dem Youtube-Channel zu erfahren.