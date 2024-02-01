Feminin und farblich gern mal kräftig: Was in dieser Saison bei Schuhen für Frauen angesagt ist. Natürlich geht's um Sandalen. Und die sind für Frauen wie Männer gleichermaßen angesagt. Doch Achtung: Es gibt No Goes!
23.04.2026 - 16:35 Uhr
Die letzten Monate sah man meist wenig von ihnen. Doch nun rückt die Sandalenzeit näher. Und damit die freie Sicht auf unsere Füße. Doch welche Form bekommen diese Saison eigentlich die Nägel? Welche Farben sind am Fuß angesagt? Und was tun, gegen Schweiß im Schuh? Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Füße in der warmen Jahreszeit: