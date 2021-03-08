Wann wurden aus Wölfen Hunde? Tübinger Forscher vermuten, dass der Ursprung des europäischen Haushundes in Baden-Württemberg liegt. Bei ihrer Suche nach dem Vorfahren des Hundes wurden sie in der Gniershöhle bei Konstanz fündig.
26.03.2026 - 07:57 Uhr
Wann und wie genau kam der Mensch auf den Hund? Lang ist es her, dass aus Wolfsrudeln die ersten Hunde domestiziert wurden. Aber geschah das zuerst in Asien oder Europa? Nach derzeitigem Forschungsstand wurde der Hund wohl zweimal domestiziert: Er stammt demnach von zwei voneinander unabhängigen Wolfspopulationen in Europa und Asien ab, die sich später mischten. Darauf zumindest weisen Erbgutanalysen hin.