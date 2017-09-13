Vor 159 Jahren erschien „Das Kapital“ von Karl Marx. Nach dem Mauerfall als erledigt betrachtet, erleben das Buch und sein Autor seit einiger Zeit eine bemerkenswerte Renaissance.
Tagein, tagaus hockte Karl Marx im Lesesaal der British Library in London und recherchierte für sein großes Buch – die „ökonomische Scheiße“, wie er es selbst nannte. Mitunter hatte der deutsche Philosoph eine monatelange Schreibblockade, mal wegen eines Leberleidens, dann wegen eines Penis-Geschwürs, das er seinem Geldgeber und Mitstreiter Friedrich Engels ausführlich beschrieb.