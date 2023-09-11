Was Schlangen angeht, kann man in Deutschland ruhig schlafen. Nur zwei Schlangenarten sind giftig. Ganz anders sieht in den Afrika, Amerika, Asien und Australien aus. Dort müssen sich Urlauber vor gefährlichen Kriechtieren in Acht nehmen.
28.04.2026 - 07:44 Uhr
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO werden jedes Jahr rund fünf Millionen Menschen von Giftschlangen gebissen. Rund 100 000 der Gebissenen sterben, 400 000 von ihnen bleiben dauerhaft geschädigt, nachdem ihnen einen Bein oder ein Arm amputiert werden musste. Dennoch gehören Schlangenbisse laut WHO zu den vernachlässigten Krankheiten.