Nebel gehört zu den beeindruckendsten Naturschauspielen. Die Dunstschleier hüllen Gebirgsketten, Flüsse und Täler wie in Zuckerwatte ein. Wir zeigen Ihnen, welche Arten von Nebel es gibt.
20.11.2025 - 11:20 Uhr
Nebelmeere hüllen Gebirgsketten wie in Zuckerwatte ein. Oft dringt kein Sonnenlicht durch den Dunst, der Autofahrten zum gefährlichen Risiko werden lassen kann. Nebel bildet sich, wenn die Luft mit der maximalen Wasserdampfmenge gesättigt ist und dadurch die Temperatur sinkt, wenn warme und kalte Luft sich mischen oder wenn Wassermengen in Gewässernähe verdunsten und als Verdunstungsnebel niedergehen. Neben Boden-, Hoch- und Seenebel gibt es Strahlungs-, Berührungs- und Bergnebel, Eis-, Turbulenz- und Frühnebel.