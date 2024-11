Wie viel Uhr ist es jetzt gerade in Los Angeles? In diesem Artikel erklären wir die unterschiedlichen Zeitzonen der USA und rechnen sie für Sie in die deutsche Zeit um. Außerdem klären wir über den Unterschied zwischen AM und PM auf und was die US-amerikanischen TV-Zeiten bei Großereignissen in deutscher Zeit bedeuten.

Da die USA unterschiedliche Zeitzonen hat, ist die Uhrzeit für den einen oder anderen verwirrend. Insbesondere bei Sportevents wie beispielsweise dem Super Bowl oder bei Preisverleihungen wie den Oscars oder den Grammys spielt die richtige Uhrzeit eine Rolle, um auch bei uns rechtzeitig vor dem Bildschirm zu sitzen.

Die 6 wichtigsten Zeitzonen der USA (Insel und Festland)

Die Fläche der USA ist so groß, dass sie gleich mehrere Zeitzonen umfasst. Auf dem zusammenhängenden Festlandgebiet gibt es 4 Zeitzonen. MEZ bedeutet „Mitteleuropäische Zeit“ und umfasst auch die deutsche Zeit:

Eastern Standard Time Zone (EST ): 6 Stunden hinter der MEZ

): hinter der MEZ Central Standard Time Zone (CST) : 7 Stunden hinter der MEZ

: hinter der MEZ Mountain Standard Time (MST) : 8 Stunden hinter der MEZ

: hinter der MEZ Pacific Standard Time (PST) : 9 Stunden hinter der MEZ

Abgegrenzt vom zusammenhängenden Festland gibt es noch zwei weitere Zeitzonen, die relevant sind:

Alaska Standard Time Zone (ALST) : 10 Stunden hinter der MEZ

: hinter der MEZ Hawaii-Aleutian Standard Time Zone (HAST) : 11 Stunden hinter der MEZ

Die Zeitzonen der USA (Insel und Festland) im Überblick. Quelle: Rainer Lesniewski / shutterstock.com

Auch interessant: So funktioniert das Wahlsystem in den USA

Weitere Zeitzonen der USA

Neben den relevanten Zeitzonen gibt es in den USA noch weitere:

Atlantic Standard Time Zone (AST): 5 Stunden hinter der MEZ umfasst das Außengebiet Puerto Rico sowie die Virgin Islands

Samoa Standard Time Zone (SST): 12 Stunden hinter der MEZ, umfasst 3 unbewohnte Inseln sowie die Midwayinseln (circa 40 Einwohner)

Baker Island Time Zone (BIT): 13 Stunden hinter der MEZ, umfasst zwei unbewohnte Inseln

Chamorro Standard Time Zone (ChST): 9 Stunden vor der MEZ, umfasst Guam sowie die Nördlichen Marianen

Wake Island Time Zone (WAKT): 11 Stunden vor der MEZ, umfasst WakeAtoll (circa 150 Einwohner)

USA zeitlich immer früher als Deutschland

Die relevanten Zeitzonen (Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska und Hawaii-Aleutian) sind immer früher als Deutschland. Diese Städte haben beispielsweise folgende Zeitverschiebung:

New York City (New York): 6 Stunden früher

San Francisco (Kalifornien): 9 Stunden früher

Los Angeles (Kalifornien): 9 Stunden früher

Chicago (Illinois): 7 Stunden früher

Miami (Florida): 6 Stunden früher

Salt Lake City (Utah): 8 Stunden früher

Honolulu (Hawaii): 11 Stunden früher

Sommerzeit in den USA

Die Sommerzeit in den USA wird als „Daylight Saving Time (DST)“ bezeichnet. In den meisten US-Bundesstaaten wird die Uhr am zweiten Sonntag im März um 02:00 Uhr morgens um eine Stunde vorgestellt. Die Sommerzeit endet am ersten Sonntag im November. Keine Sommerzeit gibt es auf Hawaii, in American Samoa, Guam, Puerto Rico, den Virgin Islands und im Bundesstaat Arizona (mit ein paar Ausnahmen), der eigentlich zur Mountain Standard Time Zone gehört. Somit hat Arizona die gleiche Zeit wie der Staat Kalifornien und gehört im Sommer zur Pacific Standard Time.

Allerdings könnte die USA die Sommerzeit schon bald beibehalten, da die Winterzeit abgeschafft werden soll. Das Gesetz hierfür wurde vom US-Senat bereits einstimmig verabschiedet und muss nur noch vom US-Repräsentantenhaus sowie dem US-Präsident Joe Biden angenommen werden (1).

Was bedeutet AM und PM?

Schaut man sich die Uhrzeit in den USA etwas genauer an, so stellt man fest, dass hinter der Uhrzeit entweder AM oder PM steht. Die Ausdrücke werden verwendet, um abzugrenzen, um welchen Tagesabschnitt es sich handelt:

AM : steht für „ante meridiem“ und bedeutet vor Mittag (bei uns: 00:00 Uhr – 11:59 Uhr)

: steht für „ante meridiem“ und bedeutet (bei uns: 00:00 Uhr – 11:59 Uhr) PM: steht für „post meridiem“ und bedeutet nach Mittag (bei uns: 12:00 Uhr – 23:59 Uhr)

Beide Begriffe kommen aus dem Lateinischen. Grund hierfür ist, dass sich die USA nach dem 12-Stunden-Rhythmus und nicht nach dem 24-Stunden Rhythmus richtet. Die USA geht demzufolge nach folgendem Schema vor:

12 AM bis 12 PM ist von 00.00 Uhr bis 12 Uhr in deutscher zeit

12 PM bis 12 AM ist von 12 Uhr bis 24 Uhr in deutscher Zeit

Lesen Sie auch: Welche Uhrzeiten haben die Tageszeiten in Deutschland

Wie zählt man durch?

Wenn Sie beispielsweise bei 12:59 AM angekommen sind, so beginnen Sie danach wieder mit der 1 und wechseln von AM zu PM (1 PM = 13 Uhr). Umgekehrt funktioniert es ebenfalls so.

Beispiele:

Deutsche Uhrzeit Amerikanische Uhrzeit 00:00 Uhr 12 AM 00:30 Uhr 12:30 AM 01:30 Uhr 1:30 AM 11:45 Uhr 11:45 AM 12:00 Uhr 12 PM 12:30 Uhr 12:30 PM 13:00 Uhr 1 PM 16:00 Uhr 4 PM 22:00 Uhr 10 PM 23:45 Uhr 11:45 PM

Wie finde ich die deutsche Uhrzeit für amerikanische TV-Liveübertragungen heraus?

Aufgrund der vielen Zeitzonen ist die TV-Übertragungsuhrzeit in den USA für viele ein Rätsel. Denn gerade große Live-Ereignisse (beispielsweise der Super Bowl oder die Oscar-Verleihung) können von den Sendern zeittechnisch nicht lokalisiert werden. Oftmals findet man Zeitangaben wie „8/7c“.

Das ist die Bedeutung von „8/7c“

Die erste Ziffer, in diesem Fall die 8, steht für Eastern Standard Time (EST) und bedeutet 20 Uhr Ortszeit. Die 7 steht für Central Standard Time (hier mit einem „c“ gekennzeichnet) und bedeutet in dem Fall 19 Uhr Ortszeit. Findet eine Show oder Sportveranstaltung also um 8/7c statt, ist das in deutscher Zeit 02:00 Uhr morgens am Folgetag. Bei einer Uhrzeit von 10/9c wäre das in Deutschland also 04:00 Uhr morgens am Folgetag.