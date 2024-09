Inhalt dieses Artikels:

Zutaten:

1 kg Äpfel

2 EL Zucker

150 ml Apfelsaft

1 Spritzer Zitronensaft

Nach Geschmack: Zimt und Vanille (gemahlen), Nelken

Zubereitung:

Schälen Sie die Äpfel, entfernen Sie das Kerngehäuse und schneiden Sie sie in Achtel.

Karamellisieren Sie den Zucker in einem Topf. Geben Sie die Apfelspalten dazu und rühren Sie sie für etwa 2 Minuten um, damit der karamellisierte Zucker sich löst.

Fügen Sie den Apfel- und Zitronensaft hinzu. Lassen Sie alles bei geschlossenem Deckel köcheln, bis die Äpfel weich sind. Optional können Sie Nelken in einem Tee-Ei mitkochen, um sie später leicht zu entfernen.

Pürieren oder stampfen Sie die Äpfel zu Mus. Wer ein cremigeres Ergebnis möchte, schöpft vorher etwas Saft ab.

Abschließend mit Zimt, Vanille oder anderen Gewürzen abschmecken.

Füllen Sie das Apfelmus heiß in sterile Gläser, verschließen Sie diese fest und lassen Sie sie kopfüber abkühlen.

Wer auf Zucker verzichten möchte – sei es aus gesundheitlichen Gründen oder für Babynahrung – findet hier ein passendes Rezept.

Sie benötigen:

1 kg Äpfel

100 ml Wasser

1 Spritzer Zitronensaft

Nach Geschmack: Zimt und Vanille (gemahlen), Nelken

So gehen Sie vor:

Schälen und entkernen Sie die Äpfel, schneiden Sie sie in grobe Stücke.

Geben Sie die Apfelstücke mit Wasser und Zitronensaft in einen Topf und kochen Sie alles zugedeckt etwa 20 Minuten, bis die Äpfel weich sind.

Pürieren oder stampfen Sie das Mus je nach gewünschter Konsistenz. Falls nötig, vorher etwas Wasser abgießen.

Verfeinern Sie das Apfelmus mit Zimt oder Vanille.

Füllen Sie das Apfelmus heiß in sterilisierte Gläser und lassen Sie es kopfüber abkühlen.

Natürlich kann Apfelmus auch ganz einfach im Thermomix zubereitet werden.Zutaten:

500 g Äpfel

1 Spritzer Zitronensaft

8 g Vanillezucker

20 g Apfelsaft

30 g Zucker

Zubereitung:

Schälen und entkernen Sie die Äpfel und schneiden Sie sie grob.

Geben Sie die Apfelstücke sowie alle Zutaten außer dem Apfelsaft in den Mixtopf.

Kochen Sie die Mischung 8 Minuten bei 100°C auf Stufe 1.

Fügen Sie den Apfelsaft hinzu und pürieren Sie das Mus 40 Sekunden auf Stufe 5.

Das fertige Apfelmus heiß in Gläser füllen und verschlossen kopfüber abkühlen lassen.

Dunkel und kühl gelagert, ist Apfelmus bis zu 12 Monate haltbar. Voraussetzung dafür ist die Verwendung von einwandfreien Äpfeln, saubere Sterilisation der Gläser und ein stabiles Vakuum durch das Umdrehen der Gläser nach dem Abfüllen. Geöffnete Gläser sollten im Kühlschrank aufbewahrt und innerhalb von 10 bis 14 Tagen verbraucht werden.

Jein. Klassisches Apfelmus wird durch Kochen haltbar gemacht. Für eine schnellere Variante können Sie jedoch weiche, ältere Äpfel einfach mit etwas Zitronensaft und Wasser pürieren und mit Gewürzen abschmecken. Dieses Mus hält sich 1 bis 2 Tage im Kühlschrank.

Ja, Apfelmus kann problemlos mit Schale zubereitet werden. Die Vitamine sitzen direkt unter der Schale, was das Mus nährstoffreicher macht. Es muss lediglich länger gekocht und anschließend fein püriert werden. Wer eine samtige Konsistenz ohne Stückchen mag, sollte das Apfelmus mit Schale durch ein feines Sieb passieren.

Ja, es ist kein Problem, Apfelmus einzufrieren. Sie können dafür entweder Gläser (z.B. alte Honig- oder Gurkengläser) oder Dosen verwenden. Frieren Sie das Apfelmus am besten in kleineren Portionen ein. So können Sie später immer genau die Menge auftauen, die Sie benötigen.

So gehen Sie dabei vor:

Füllen Sie ein Schraubglas zu drei Vierteln mit dem noch heißen Apfelmus. Drehen Sie den Deckel locker auf das Glas bzw. legen Sie den Deckel auf die Dose. Verschließen Sie das Behältnis noch nicht komplett! Da sich das Apfelmus beim Gefrieren ausdehnt, können Sie so ein Platzen des Gefäß vermeiden, falls Sie doch zu viel eingefüllt haben.

Stellen Sie das Glas bzw. die Dose ins Gefrierfach. Wenn das Mus gefroren ist (nach wenigen Stunden), können Sie das Gefäß komplett verschließen.

Sie hätten gerne cremiges Apfelmus, doch leider ist Ihr selbstgemachtes Mus eher flüssig?

Grundsätzlich gilt: Schöpfen Sie nach dem Kochen besser etwas Flüssigkeit ab. Während des Pürierens können Sie dann nach Bedarf Flüssigkeit hinzugeben.

Wenn das Malheur jedoch schon passiert ist, können Sie mit Stärke oder Vanillepuddingpulver Abhilfe schaffen. Geben Sie einfach nach und nach ein paar Teelöffel hinzu, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.