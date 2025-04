Der Klimawandel hat bereits heute extreme Auswirkungen auf die Menschheit. Doch was würde passieren, wenn sich Welt um mehr als nur um wenige Grad erwärmt? Forscher haben die dramatischen Folgen analysiert und sind zu beängstigenden Ergebnissen gekommen.

Markus Brauer 05.04.2025 - 12:38 Uhr

„Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200.“ So beginnt der Vorspann der legendären Science-Fiction-Serie „Star Trek“. Die reale Geschichte könnte auch so beginnen: „Die Erde. Wir schreiben das Jahr 2500.“ Wie wird es um unseren blauen Planeten in 475 Jahren stehen? Wie könnte es der Menschheit in nicht allzu ferner Zukunft aufgrund der Folgen von Klimawandel und globaler Erwärmung ergehen?