Gegen Ende der Mittelsteinzeit wurde im heutigen Bad Dürrenberg eine mächtige Frau bestattet. Ihre Grabstätte gilt bis heute als eine der reichsten in der Geschichte der Archäologie in Deutschland – und birgt unzählige Geheimnisse. Nun wird der phänomenale Fund in neuem Glanz präsentiert.
Das Grab der Schamanin von Bad Dürrenberg im Saalekreis ist einer der spektakulärsten Befunde der mitteleuropäischen Archäologie. In der Mittelsteinzeit, vor etwa 9000 Jahren, war hier eine 30- bis 40-jährige Frau begraben worden, ein ungefähr sechs Monate altes Kind in ihren Armen. Unter anderem zeigen ein Kopfschmuck aus Rehgeweih und Tierzahngehänge die besondere Stellung der Toten als Schamanin, als spirituelle Anführerin ihrer Gruppe, an.