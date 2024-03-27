Die Angst vor Untoten, die sich aus ihren Gräbern erheben und als Wiedergänger durch die Welt der Lebenden geistern, ist tief im menschlichen Unterbewusstsein verwurzelt. Bei Grabungen für den Bau einer Stromtrasse in Sachsen-Anhalt ist jetzt ein Wiedergänger-Grab entdeckt worden. Eine Reise durch Religion, Ethnologie und Kulturgeschichte.
Der Glaube an Untote und Wiedergänger ist uralt – und existiert bis heute. Dass Verstorbene ruhelos sein könnten, davor fürchten sich Menschen seit es Bestattungsriten gibt. Immer kommt es zu bizarren Funden durch Archäologen wie jetzt in ostdeutschen Oppin.