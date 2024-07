In den 90er Jahren ging Stuttgart musikalisch durch die Decke: Freundeskreis, Massive Töne und andere machten die Dekade zur Goldenen Ära des Hip-Hop. Wieso wurde ausgerechnet Stuttgart zum Mekka für Rapper? Und wie hat sich das Genre seitdem verändert?

Ingmar Volkmann 18.07.2018 - 14:50 Uhr

Stuttgart - Um den Party-Olymp zu besteigen, muss man zunächst in die Tiefe gehen. Vorbei an parkenden Autos mit Hamburger oder Münchener Kennzeichen. Eingereiht in eine ellenlange Schlange. Die Türsteher kontrollieren, dass auch keiner in Buffalos den Club betritt, der Turnschuh-Sünde der 90er: hohe Sohle, hohle Birne. Wer es doch versucht, bekommt das Mantra der Bouncer zu hören: „So kommst du hier nicht rein.“ Schlecht Gekleidete sind auch nur Menschen, also schnell nach Hause, passendere Sneaker angezogen und dasselbe Spiel von vorne, vorbei an den parkenden Autos mit Kennzeichen aus fernen Städten, noch mal Schlange stehen und dann endlich, endlich Eintritt in den 0711 Club: der sagenumwobene Hip-Hop-Ort auf dem Pragsattel.