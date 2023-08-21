Vor 126 Jahren erschien Bram Stokers Schauerroman „Dracula“. Seit kurzem läuft die neueste Dracula-Verfilmung „Die letzte Fahrt der Demeter“ in den Kinos. Der berühmteste Blutsauger der Literatur- und Filmgeschichte ist nicht totzukriegen – wie sein historisches Vorbild, Fürst Vlad III. Drăculea. Eine neue Studie vermittelt Einblicke in die Krankenakte des „Pfählers“ aus Transsilvanien.
Vor 126 Jahren entstieg ein nach menschlichem Blut dürstender Untoter seiner Gruft ins Reich der viktorianischen Gruselliteratur, um zum berühmtesten Vampir der Literaturgeschichte zu avancieren. Für den Tag der Veröffentlichung sollen 3000 Exemplare des 390 Seiten dicken Buches „Dracula“ von Bram Stoker (1847 bis 1912) mit gelbem Leineneinband und rotem Titel ausgeliefert worden sein. Auf Deutsch erschien die Schauergeschichte erstmals 1908.