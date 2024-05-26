Fronleichnam ist in Baden-Württemberg und einigen anderen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Der Hintergrund dieses Hochfestes im Kirchenjahr der katholischen Kirche ist den meisten aber kaum noch bekannt. Was wird an dem Hochfest gefeiert? Und seit wann gibt es Fronleichnam?
01.06.2026 - 12:21 Uhr
Da Fronleichnam immer am 60. Tag nach dem Ostersonntag stattfindet, variiert das Datum dieses Feiertags. Das Hochfest der katholischen Kirche fällt aber immer auf einen Donnerstag – in diesem Jahr auf den 19. Juni.