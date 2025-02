Was geht beim Fasching und was nicht?

Bützchen nur auf die Backe, Polonaisen im Vollsuff nur im Rheinland, Spaßbremsen bleiben draußen. Ein paar Benimmregeln für die „dollen“ Tage während des Faschings.

Markus Brauer 21.02.2025 - 07:45 Uhr

Stuttgart - In eine andere Rolle schlüpfen, eine Maske tragen, den Ballast des Alltags abwerfen, ganz man selbst sein: Beim Fasching ist möglich, was sonst nicht möglich ist. Doch das heißt nicht, dass automatisch alles erlaubt ist. Auch in der fünften Jahreszeit gelten Dos & Don’ts, Gos & No-gos. Auf der Faschingsparty, dem Karnevalsevent, der Bürosause und der Fasnetumzug.