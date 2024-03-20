Die Menschheit produziert immer mehr Elektroschrott. Alte Laptops, Handys und Fernseher enden oft in Afrika und schaden dort Menschen und Umwelt. Das Recycling kann die E-Müllberge kaum noch verringern.
10.05.2026 - 09:00 Uhr
Weltweit wird einem neuen UN-Bericht zufolge immer mehr Elektroschrott produziert – und das Recycling kommt nicht hinterher. Allein im Jahr 2022 fielen 62 Millionen Tonnen an elektronischem Abfall an, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten „Global E-Waste Monitor“ hervorgeht. Das sei ein neuer Rekord – und ein Anstieg um 82 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010. Gehe es so weiter, sei 2030 mit 82 Millionen Tonnen zu rechnen.