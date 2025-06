Vor allem, wenn es geregnet hat, kommen Schnecken aus ihren Verstecken, aber warum ist das so? Mehr dazu hier im Artikel.

Schnecken bestehen zum Großteil aus Wasser und können ihren Feuchtigkeitshaushalt nicht aktiv regulieren. Aus diesem Grund sind sie stark auf Feuchtigkeit angewiesen. Das Resultat ist, dass die Tiere nur nachts oder nach starkem Regen ihren Unterschlupf verlassen und sich auf Nahrungs- und Partnersuche begeben.

Die Feuchtigkeit nach einem Regenschauer schützt die Schnecke aber nicht nur vor dem Austrocknen, sie erleichtert auch das Vorankommen. Je feuchter der Untergrund ist, desto einfacher können Schnecken kriechen. Das Kriechen der Schnecke funktioniert, indem sie sogenannte Fußwellen erzeugt, die sich auf der Unterseite (dem Fuß) von hinten nach vorne bewegen und die Schnecke so mit jeder neuen Welle ein kleines Stück nach vorne schiebt. Dazu muss die Schnecke Schleim absondern, der Schleim bleibt dabei auf dem Boden zurück, was die Fortbewegung auf einem trockenem Untergrund sehr energieaufwendig macht(1). Je feuchter der Untergrund ist, desto effizienter funktioniert somit dieser Mechanismus.

Wo sind Schnecken, wenn es nicht regnet?

Wenn es nicht regnet, verstecken sich Schnecken gerne an einem kühlen, feuchten und dunklen Ort. Beliebte Verstecke für Schnecken sind Spalten im Boden, unter Steinen und Pflanzenbeständen. Aktiv in die Erde eingraben können sich die meisten Schneckenarten nicht.

Was hilft gegen Schnecken?

Schnecken können vor allem im Garten lästig sein, da sie dort für einen Großteil der Fraßschäden verantwortlich sind. Besonders lästig sind dabei die Nacktschnecken, da sie nur wenige Feinde haben. Nützliche Hilfsmittel, um Schnecken im Garten loszuwerden, sind Schneckenbänder oder Schneckenpasten. Schneckenbänder bestehen aus Kupfer und können zum Beispiel an Blumentöpfen befestigt werden, welche anschließend von Schnecken gemieden werden. Für ganze Beete gibt es auch Schneckenzäune, die am Rand aufgestellt werden können und so das Beet schneckenfrei halten. Hilfreich sind ebenfalls Kalk, Sägespäne oder Rindenmulch, welches Schnecken gar nicht mögen.

Die einfachste Möglichkeit ist allerdings die Schnecken bei Regenwetter einfach einzusammeln und an einem anderen Ort wieder auszusetzen. Weitere Tipps und Tricks, um Schnecken aus dem Garten zu vertreiben finden Sie hier in unserem Ratgeber „Was hilft gegen Schnecken? - 16 nützliche Tipps“

