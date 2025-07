Vor einer Woche kam der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp ins Krankenhaus. Nun äußert er sich in einem Brief erstmals zu den Hintergründen. Demnach leidet er an einer Depression. Über ein seelisches Phänomen, das zu einem Massenproblem der Gesellschaft geworden ist. Und: Wo Betroffenen Hilfe bekommen.

Markus Brauer 17.07.2025 - 17:25 Uhr

Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat einen Suizid-Versuch öffentlich gemacht. "Ich bin im 84. Lebensjahr und leide an sogenannten Altersdepressionen . . . .Ich habe deswegen auch versucht, mein Leben zu beenden", schreibt der 83-Jährige in einem Brief an seine ehemaligen Mitarbeiter.