Im Stadtpalais wurde im Jahr 2020 der 250. Geburtstag von Georg Wilhelm Friedrich Hegel gefeiert - unter Umständen, die inzwischen fast unwirklich scheinen. Mitten in der Pandemie hat man das Museum für den Weltphilosophen neu gestaltet.

Rolf Spinnler 11.09.2020 - 11:58 Uhr

2020 feierte Stuttgart den runden Geburtstag des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der hier in der heutigen Eberhardstraße 53 vor 250 Jahren als Sohn einer württembergischen Beamtenfamilie geboren wurde. Seit 1991 befindet sich in diesem Haus aus dem 16. Jahrhundert das „Museum Hegel-Haus“ - 2020 in neuem Kleid wiedereröffnet. Ihren Höhepunkt und Abschluss fanden die Feierlichkeiten mit einer Festrede des damaligen Oberbürgermeisters Fritz Kuhn und einer Diskussionsrunde mit vier Hegelspezialisten im Stuttgarter Stadtpalais am Charlottenplatz. Coronabedingt fand die Veranstaltung im Foyer des Stadtmuseums nur vor einer kleinen Anzahl von geladenen Gästen statt, alle übrigen mussten sich mit einer Videoübertragung auf Youtube und Facebook zufrieden geben. Für die Anwesenden aber war es ein Vergnügen, in diesen digitalen Zeiten als Umrahmung des Abends endlich einmal wieder Live-Musik zu hören: das Stuttgarter Hegel Quartett spielte Quartettsätze von Haydn und Mozart. Beethoven wäre vielleicht noch passender gewesen, gilt er doch als der dialektische Komponist schlechthin, gewissermaßen als der Hegel der Musik.