Jedes Jahr wird am 31. Oktober in Deutschland der Reformationstag begangen. Doch worum geht es bei diesem evangelischen Feiertag überhaupt? Und was haben Martin Luther und die katholische Kirche damit zu tun?

Markus Brauer 21.10.2024 - 08:32 Uhr

Evangelische Christen feiern am 31. Oktober den Beginn der Reformation, der kirchlichen Erneuerung durch Martin Luther (1483-1546). Am 31. Oktober 1517 soll der Reformator seine 95 Thesen zu Buße und Ablass an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg annagelt haben. Der darin kritisierte Sündenerlass gegen Geld sollte die Erneuerung des Petersdoms durch den Papst in Rom finanzieren.