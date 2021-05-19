Infolge des Klimawandels wird die Arktis leichter erreichbar. Russland hat bereits seine territorialen Ansprüche bekräftigt. Der Wettlauf um Ressourcen und die drohende Ausbeutung der Rohstoffe gefährdet die Polarregion.
17.11.2025 - 14:00 Uhr
Reykjavik - In der Arktis ist der Klimawandel bereits deutlich zu spüren. Das schmelzende Eis legt immense Rohstoffquellen offen, die rund um den Globus Begehrlichkeiten wecken. Am Mittwoch und Donnerstag treffen sich die Anrainerstaaten in Reykjavik, um über ihre Zusammenarbeit in der Nordpolregion zu beraten.